رئيس الوزراء القطري يستقبل سفير السعودية لدى بلاده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الداخلية، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني السفير السعودي لدى بلاده، الإثنين.

واستقبل رئيس الوزراء القطري السفير السعودي، منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان، واستعرض الجانبان "العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وكانت قد أعلنت السعودية عودة سفيرها إلى قطر في 21 مايو/أيار الجاري وقد استقبله وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وشهدت العلاقات السعودية-القطرية تحسنا ملحوظا على مدار الأشهر الستة الماضية بعد توقيع "اتفاق العُلا" الذي وضع أسس المصالحة بين دول المقاطعة الأربع والدوحة.