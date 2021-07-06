دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الثلاثاءـ أن الخلاف النفطي ليس بين السعودية والإمارات بل بين الثانية ومنظمة "أوبك" مؤكدا في الوقت نفسه أن الخلافات واردة في الحكومة نفسها وبالتالي فحدوثها أمر طبيعي بين الدول.

وقال خلفان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "كل مرة يغرد لي واحد عن الخلاف السعودي الاماراتي..يا جماعة الخير خلاف الامارات مع أوبك...منظمة..فلا يسيس البعض الأمور على هذا النحو...ثم إنه لا انتم ولا انا من شأننا الخوض في المسائل الخلافية.. هذه أمور لها اهلها".

كل مرة يغرد لي واحد عن الخلاف السعودي الاماراتي..يا جماعة الخير خلاف الامارات مع أوبك...منظمة..فلا يسيس البعض الأمور على هذا النحو...ثم إنه لا انتم ولا انا من شأننا الخوض في المسائل الخلافية.. هذه أمور لها اهلها.

وتابع نائب رئيس شرطة دبي قائلا في تغريدة أخرى: "بالنسبة لي المملكة هي الإمارات والإمارات هي المملكة...الحكومة الواحدة تجد فيها وزراء يختلفون...الناس لا يمكن على الدوام تكون لهم وجهة نظر واحدة"، على حد قوله.

وأضاف المسؤول الأمني الإماراتي قائلا: "المشكلة ان ذباب البعض من الحوث والاخونج والمتربصون...يحاولون الزج بما يتمنون...احداث شرخ بين الامارات والسعودية..وهذه اساليب منذ الربيع وهم يبيعون ويشترون فيها..وفشلوا"، في إشارة لما يُعرف إعلاميا بـ"الربيع العربي".

المشكلة ان ذباب البعض من الحوث والاخونج والمتربصون...يحاولون الزج بما يتمنون...احداث شرخ بين الامارات والسعودية..وهذه اساليب منذ الربيع وهم يبيعون ويشترون فيها..وفشلوا.

ورد خلفان على حديث مغرد حول "غيرة" الإمارات من تأسيس السعودية شركة طيران تنافس "طيران الإمارات" قائلا: "الذي يغرد ويرسل تغريدته لي بأننا نغار من تأسيس شركة طيران سعودية جديدة تنافس الاماراتية والقطرية وأننا نحن متضايقين من ذلك اليس لوحا...ياعزيزي اللهم زد من خطوط الطيران وبارك ...التنافس في خدمة المسافرين نعمة للجميع"، حسب قوله.

وكانت قد أعلنت السعودية، الجمعة، تعليق الطيران إلى 4 دول منها الإمارات ومنع المواطنين من السفر إليها دون إذن نظرا لما وصفته بـ"عدم استقرار الوضع الوبائي" في هذه الدول.

وطفا خلاف نفطي بين أبوظبي والرياض، داخل أروقة تحالف "أوبك بلس"، على السطج، الأحد، حول اتفاقية خفض الإنتاج التي دخلت حيز التنفيذ عام 2020 وهي مباردة سعودية-روسية، ترفض الإمارات ربط زيادة الإنتاج النفطي لتلبية حاجة الأسواق العالمية بتمديدها، في حين ترى المملكة أن قرار التمديد هو الأساس وزيادة الإنتاج الفرع في المبادرة وفق ما قاله وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان.