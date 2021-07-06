دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت أحدث بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع معدلات الوفيات بنسبة 31.3٪ خلال الأشهر الستة الأولى من 2021 مقارنة بالفترة نفسها من 2019، حسب صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية.

وحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادر يوم الاثنين، ارتفع عدد الوفيات من 292,123 في الأشهر الستة الأولى من 2019 إلى 383,651 في النصف الأول من 2021.

في حين كانت الزيادة عدد الوفيات بنسبة 14.9% في 2021 مقارنة بعام 2020. وارتفع عدد الوفيات بنسبة 16.8٪ في 2020 مقارنة بعام 2019.

في يناير/ كانو الثاني من العام الحالي، قال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ​​(EMRO)، إن مصر كانت من بين الدول التي سجلت أعلى عدد من الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في منطقة شرق البحر المتوسط.

وحتى 4 يوليو/ تموز الجاري، سجلت مصر 16,264 حالة وفاة من بين 282,082 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ فبراير/ شباط من العام الماضي، بحسب صحيفة "الأهرام".

يأتي هذا فيما قدر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان مصر بلغ 102 مليون بحلول 5 يوليو/ تموز، بزيادة قدرها مليون شخص في تسعة أشهر منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأشار التقرير الحديث للجهاز إلى أن مصر سجلت انخفاضًا في عدد لمواليد بنسبة 8.9% في الأشهر الستة الأولى من 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

والمحافظات الأعلى في معدل مواليد خلال 2020، هي: قنا والمنيا وأسيوط وسوهاج وبني سويف، وجميعها يقع في صعيد مصر، جنوب العاصمة المصرية القاهرة.