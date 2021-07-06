وسط تحميد وتكبير.. شاهد الاحتفالات بعد تعويم الجزء الخلفي من السفينة العالقة في قناة السويس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافقت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، الثلاثاء، على طلب محامي هيئة قناة السويس رفع الحجز التحفظي على السفينة البنمية ايفرجيفن المحتجزة في منطقة البحيرات المرة، تمهيدًا لمغادرتها غدًا الأربعاء، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية.

وقالت الصحيفة إن سفينة الحاويات العملاقة سيتم تحريرها لتستكمل رحلتها لميناء روتردام بعد "الوصول لتسوية مرضية للطرفين".

وأشارت "الأهرام" إلى أنه تم إخطار ربان السفينة رسميًا بالقرار.

يأتي هذا فيما قالت وسائل إعلام مصرية إن هيئة قناة السويس ستعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الأربعاء.

وفي 14 أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت المحكمة الاقتصادية أمرًا بالحجز على السفينة لحين سداد 900 مليون دولار مقابل خسائر وتكاليف قالت هيئة قناة السويس إنها تحملتها عندما جنحت السفينة في المجرى الملاحي لقناة السويس في 23 مارس/ أذار الماضي، بعد 6 أيام.

وبينما لم تصدر تصريحات رسمية بشأن قيمة التسوية التي توصلت إليها هيئة قناة السويس والشركة مالكة السفينة، كانت تقارير قد ذكرت في وقت سابق إن الهيئة خفضت المبلغ المطلوب ليصبح 550 مليون دولار.