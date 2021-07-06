دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إن بلاده مستعدة للمساعدة في حل الأزمات التي يواجهها لبنان، حسبما أفاد بيان للرئاسة اللبنانية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون وزير الخارجية القطري في قصر بعبدا، "وأبلغه ترحيب لبنان بالدعم القطري الدائم وبأي خطوة قطرية للمساعدة على حل ازماته الراهنة "، وفقا للبيان.

ونقل الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى الرئيس اللبناني تأكيد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد "استعداد بلاده للمساعدة على حل الازمات التي يعاني منها لبنان على الصعد كافة".

كما التقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إضافة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأكد وزير الخارجية القطري خلال لقاءته مع المسؤولين اللبنانيين دعم بلاده للبنان "للخروج من الأزمة الراهنة، داعيًا جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية للإسراع في تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمات والتحديات"، حسب بيان لوزارة الخارجية القطرية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، الملوك والزعماء والرؤساء والأمراء والمجتمع الدولي إلى إنقاذ لبنان من "الزوال"، مُحذرا من أن البلاد على بعد أيام من الانفجار الاجتماعي.

وقال دياب في كلمة له خلال لقائه سفراء لدى بلاده: "الصورة أصبحت واضحة: لبنان واللبنانيون على شفير الكارثة، لكن عندما يحصل الارتطام الكبير، سيتردد صدى تداعياته خارج جغرافيا لبنان إلى المدى القريب والبعيد، في البر والبحر. لن يستطيع أحد عزل نفسه عن خطر انهيار لبنان"، على حد تعبيره.