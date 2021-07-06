دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أيد الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعودي، وجهة نظر أحد المغردين الذي تحدث عن أن الخلاف مع الإمارات لا يرتقي للمستوى الذي يروج له البعض، مؤيدا (الأمير) فكرة أن البلدين فوق ما وصفها بـ"الهرطقات".

وكتب الأمير السعودي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر على تغريدة تتضمن مقطع فيديو أعاد نشرها: "كلام عين العقل وعدم تعليقي هو ان الامارات والسعودية فوق هل الهرطقات بالاخير حفظ لله بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وعبث العابثين"، حسب قوله.

كلام عين العقل وعدم تعليقي هو ان الامارات و السعودية فوق هل الهرطقات بالاخير حفظ لله بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وعبث العابثين. 🇸🇦❤️🇦🇪 #السعوديه_الامارات #الامارات https://t.co/9vTWfznhRl

ويقول المغرد الظاهر في المقطع إن الإشكال الحاصل في "أوبك بلس" ليس بين الإمارات والسعودية بل بين الإمارات ودول التحالف وأنه لا يرتقي للمستوى الذي يُروج له.

ويضيف المغرد قائلا إن لا علاقة بين الخلاف داخل أوبك بلس وبين قرار السعودية تعليق رحلات الطيران الإمارات كما أن الإشكال ليس مرتبطا بفرض ضرائب على البضائع المصنعة بنسبة أكثر من 60% خارج الإمارات.

وكان قد ظهر خلاف بين الرياض وأبوظبي داخل أسوار "أوبك بلس" حول تمديد اتفاق خفض الإنتاج إذ ترفض الإمارات ربط زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات الأسواق العالمية بقرار التمديد حتى النصف الثاني من عام 2022 وتطلب مراجعة حصتها من الإنتاج وترى أن الاتفاقية الالية "غير عادلة".

بالمقابل، تصر السعودية على أن الأساس في الاتفاقية هو تمديدها وليس رفع الإنتاج، وكان من المزمع عقد اجتماع الإثنين بعد الفشل بالتوصل لاتفاق مرض لجميع الأطراف على مدار الخميس والجمعة، قبل أن يتقرر لاحقا إلغاء الاجتماع.