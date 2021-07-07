دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفضت جامعة الدول العربية رسالة إثيوبيا إلى مجلس الأمن الدولي، الذي قالت فيها إن تدخل الجامعة لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن سد النهضة "غير مرغوب فيه".

وحذرت الجامعة العربية، في بيان على لسان مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، من أن تصرف إثيوبيا قد يقوض العلاقات بين الجامعة والاتحاد الأفريقي.

وقال المصدر إن "رسالة أثيوبيا تضمنت مغالطات عديدة، لكن أخطر ما ورد فيها هو السعي الواضح إلى دق إسفين بين منظمتين إقليميتين طالما احتفظتا، في الماضي والحاضر، بأوثق العلاقات وأكثرها متانة".

وأضاف المصدر أن الجامعة العربية لن تخوض في سجال أو مواجهة مع الاتحاد الأفريقي، الذي يضم في عضويته عشر دول عربية.

وأشار المصدر إلى أن "تدخل الجامعة في موضوع سد النهضة، يستند الي قرارات صادرة عن مجلس الجامعة، هو أمرٌ طبيعي ومنطقي باعتبار القضية تؤثر على مصالح دولتين من أعضائها، هما مصر والسودان، مؤكداً أن مواقف الدولتين العادلة، والتي تُطالب باتفاق شامل ومُلزم لملء وتشغيل خزان سد النهضة، هي محل إجماع عربي".

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة استجابة لطلب السودان من أجل النظر في أزمة سد النهضة، تزامنا مع مٌضي إثيوبيا قدمًا في عملية الملء الثاني لسد النهضة، التي رفضتها دولتي المصب.