مصر توجه رسالة لمواطنيها العالقين بالإمارات بسبب قرار السعودية

دبي، لإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أنها تعمل مع وزارتي الطيران والسياحة لتنسيق جهود إعادة الراغبين من المصريين العالقين في الإمارات إثر قرار المملكة العربية السعودية بتعليق السفر من وإلى الإمارات بسبب فيروس كورونا، وطالبت مصر مواطنيها بعدم الاعتداد بأي معلومات تصدر من جهات غير رسمية وحثتهم على الالتزام بقوانين البلد المضيف.

وقالت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان، إن الوزيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد تواصلت مع وزير السياحة خالد العناني ووزير الطيران محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، للتنسيق بشأن تيسير عودة المواطنين المصريين العالقين بالإمارات والراغبين في العودة إلى وطنهم، بعدما كانوا في طريقهم للسعودية عبر رحلات ترانزيت في الإمارات.

وطالبت وزير الهجرة المصرية المواطنين العالقين في الإمارات "بعدم الاعتداد بأي معلومات غير دقيقة تصدر في هذا الشأن من جهات غير رسمية، بما قد يعرضهم لأي ضرر"، بحسب البيان.

كما حثت وزيرة الهجرة المصريين العالقين بالإمارات على "الالتزام بقوانين البلد المضيف، وذلك من أجل حمايتهم وحرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية على أرض الدولة المضيفة"، مؤكدة أن "الدولة المصرية حريصة على أبنائها حتى مرور الأزمة دون أن يُضار أي شخص".

ودعت وزيرة الهجرة المصريين العالقين بالإمارات في رحلات الترانزيت بسبب عدم قدرتهم السفر للمملكة العربية السعودية، والراغبين منهم العودة لمصر، ملء استمارة تسجيل وزارة الهجرة لحصر أعداد المسجلين، وذلك في أعقاب قرار المملكة وفي ضوء عدم الإعلان عن تاريخ إعادة الفتح والعودة للمملكة، مؤكدة على احترام سيادة كل دولة في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).