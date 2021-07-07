نجل سلمان العودة يقارن بين محاكمة والده ومحاكمة قضية مقتل خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قارن الباحث السعودي عبدالله العودة بين محاكمة والده رجل الدين المعتقل سلمان العودة ومحاكمة المتهمين في قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018.

وذكر عبدالله العودة، عبر حسابه على تويتر، أن المحكمة الجزائية المتخصصة أجلت جلسة محاكمة والده، الثلاثاء، قائلا: "ضمن مهزلة محاكمة الوالد سلمان العودة أجّلت المحكمة المتخصصة الجلسة".

وأضاف أن ذلك "خرق واضح لأبسط إجراءات العدالة، وفي تأجيلات متكررة منذ ٣ سنوات تكشف حجم التلاعب بالمحكمة". وتابع بالقول: "لم يحضروا الوالد للجلسة ولم تطمئن عليه العائلة منذ زمن، كما أن الاتصال الهاتفي مقطوع منذ سنة".

وفي تغريدة لاحقة، قال عبدالله العودة: "أخذوا شهرين فقط للتستّر على سعود القحطاني وأحمد عسيري في أسخف وأغبى عملية اغتيال ضد كاتب صحفي (خاشقجي).. وبرأتهم المحكمة رغم كل الأدلة القطعية ضدهم"، على حد تعبيره.

وأضاف: "بينما قادة الإصلاح والعلم والرأي مثل والدي سلمان العودة في العزل الانفرادي منذ ٤ سنوات وتأجيل محاكمات منذ ٣ سنوات.. لأجل تغريدة!"، في إشارة إلى تغريدة والده التي قال فيها "اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم"، إبان أزمة المقاطعة بين السعودية وقطر.