دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت مصادر رسمية لشبكة CNN، إن انفجارًا وقع في حاوية كانت على متن سفينة في ميناء جبل علي في دبي، مساء الأربعاء.

وسمع سكان دبي دوي انفجار قوي، مصحوبًا بتصاعد ألسنة اللهب فيما تحلت السماء باللون الأصفر.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في حسابه في تويتر: إن "فريق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي".

وأضاف المكتب الإعلامي أنه "لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق في ميناء جبل علي"، مؤكدًا أن الحريق "تحت السيطرة".

الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي https://t.co/cQAVRDSa5c