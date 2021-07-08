دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت سلطات ميناء جبل علي بإمارة دبي، الخميس، أن الحريق الذي اندلع، الأربعاء، في حاوية على متن إحدى السفن بالميناء، وأدى لسماع صوت انفجار عال، تم السيطرة عليه في أقل من 40 دقيقة.

وقال البيان: "اندلع أمس (الأربعاء) قبل منتصف ليل الخميس حريق في إحدى حاويات سفينة تحمل مواد قابلة للاشتعال في ميناء جبل علي، واتخذت سلطات الميناء والدفاع المدني وشرطة دبي، إجراءات سريعة لإخماد الحريق، وتم بالفعل السيطرة عليه في أقل من 40 دقيقة من دون تسجيل أية أضرار أو تعطيل لعمليات الميناء".

وأضاف البيان: "لم ينجُم عن الحادث وقوع إصابات بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذتها الجهات المعنية والتي أمرت بإخلاء السفينة الراسية في المحطة رقم (1) القديمة والتي تستخدم لتفريغ البواخر الصغيرة، بينما استمرت المحطات الأخرى (2)، (3)، (4) في العمل بشكل طبيعي وضمان استمرار عمليات الميناء دون انقطاع".

وتابع البيان: "بعد التمكن من إخماد الحريق، حرص الدفاع المدني، وشرطة دبي، وسلطات ميناء جبل علي بالتعاون مع الجهات المختصة على اتخاذ كافة التدابير الفورية لضمان استمرار العمليات عبر الميناء، بما في ذلك المبنى رقم (1) حيث وقع الحادث".

واختتم البيان بأن "سلطات ميناء جبل علي باشرت تحقيقًا موسعًا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، مع استمرار عمليات الميناء كالمعتاد دون أي تعطيل لجدولها الزمني".