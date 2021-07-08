دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- روى الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تفاصيل الانفجار الذي شهده ميناء جبل علي، مساء الأربعاء، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم حدوث إصابات ناجمة عن الحادث.

وقال القائد العام لشرطة دبي، في تصريحات تليفزيونية، إن "الباخرة على رصيف 14 (التي تعرضت للحادث) كانت حمولتها 130 حاوية، بعض الحاويات تحمل موادًا قابلة للاشتعال، (لكنها) خالية من أي مواد مشعة أو أي متفجرات".

وأشار المري إلى أن خبراء أمنيون أكدوا أن المواد التي تحمل السفينة كانت قابلة للاشتعال.

في حين نقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن اللواء راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، قوله إنه تمت "السيطرة الكاملة على حادث حريق جبل علي وجارية عملية التبريد".

يأتي هذا فيما قال مسؤول في حكومة دبي، لشبكة لـCNN، إن السلطات ستجري تحقيقا لمعرفة السبب وراء حادث انفجار إحدى الحاويات كانت على متن سفينة من جزر القمر وصلت إلى ميناء جبل علي.

وأضاف المسؤول: "سيُجرى تحقيق لمعرفة السبب وراء (حادث الحاوية)". وأفاد المسؤول أنه تم إخلاء طاقم السفينة التي شهدت الحادث، لافتا أن إحدى الحاويات كانت تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

كان انفجار وقع في حاوية على متن سفينة راسية في ميناء جبل علي في دبي، الساعة ١١:٤٦ من مساء الأربعاء، وأحدث دويًا قويًا، مصحوبًا بتصاعد ألسنة اللهب.