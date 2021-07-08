جسر جوي لإعادة المصريين العالقين بالإمارات بعد قرار السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن جسر جوي، بداية من الخميس، لإعادة المصريين العالقين بالإمارات الذين كانوا في طريقهم للمملكة العربية السعودية عبر الإمارات إلا أن قرار السلطات السعودية بتعليق السفر مع الإمارات بسبب فيروس كورونا منعهم من استكمال رحلاتهم.

وقالت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم عبدالشهيد، في بيان، إنه "بداية من يوم الخميس الموافق ٨ يوليو الجاري، سيكون هناك جسر جوي لعودة الراغبين من المصريين العالقين بدولة الإمارات إلى أرض الوطن"، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع وزير السياحة خالد العناني ووزير الطيران المدني محمد منار عنبة حتى الانتهاء من عودة الراغبين من المصريين العالقين.

وأضافت وزيرة الهجرة المصرية أن وزارة السياحة "استدعت الشركات السياحية التي قامت بحجز تذاكر الطيران الخاصة بالمصريين العالقين بدولة الإمارات لبحث آلية عودتهم"، وتابعت بالقول إن "الشركات السياحية تعهدت باتخاذ كافة الإجراءات لعودة المواطنين إلى أرض الوطن".

وأفاد البيان بأنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة من الوزارات الثلاث، لتلقي طلبات المصريين العالقين الراغبين في العودة إلى مصر. كما أشار البيان إلى "متابعة مستمرة" من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لكافة التطورات الخاصة بموقف العالقين المصريين بالإمارات.