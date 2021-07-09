دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون، الجمعة، مقطع فيديو يظهر تجول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على دراجة هوائية، بينما تشتعل أزمة "سد النهضة" بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى.

ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو الذي قالت وسائل إعلام مصرية إنه في مدينة العلمين الجديدة، للسيسي وهو يتجول مع حرسه الخاص على دراجات هوائية.

بعد جلسة مجلس الأمن مباشرة.. كانت جولة الرئيس السيسي بالدراجة وسط الناس في مدينة العلمين الجديدة رسالة معناها " #اطمنوا" 💪 https://t.co/4twy6k0RgE

وظهر الرئيس المصري وهو يحيي عددا من الناس الذين تجمعوا على جنبي المسار لتحية السيسي.

ورأى بعض المغردين أن هذا التصرف من الرئيس المصري دليل على أنه رتب أوراقه بالشكل المطلوب وأنه غير قلق شأن أزمة سد النهضة مع إثيوبيا.

اهدوا ماتقلقوش .. كل ده تستيف ورق .. احنا عارفين هانعمل ايه بالظبط وازاي وامتى . يا اعصابك يا سيسي ..الناس مقطعة بعض ف مجلس الامن واحنا عمالين نعضعض على ضوافرنا والسيسي بالعجل في العلمين .. لأ وبيعمل باي باي ..الناس هناك في شوارع 👍 #السيسي_مش_هيسيب_حقنا https://t.co/h8hQCuhVPZ

وكان قد عقد مجلس الأمن اجتماعا الخميس، لمناقشة الملف الذي ازداد سخونة مع إعلان أديس أبابا بدء الملء الثاني لخزان السد ما أشعل غضب القاهرة والخرطوم.

وأطلق وزير الخارجية المصري سامح شكري تهديدا للجانب الإثويبي في الجلسة أكد فيه أنه "إذا تضررت حقوق مصر المائية أو تعرض بقائها للخطر فلا يوجد أمام مصر بديل إلا أن تحمي وتصون حقها الأصيل في الحياة"، حسب قوله.

وتمر الفترة حاليا بفترة ترقب لما ستؤول إليه التطورات في هذا الملف الحساس بالنسبة لدولتي المصب، وسط تخوف من أن يتحول الصراع من دبلوماسي إلى عسكري في قادم الأيام.