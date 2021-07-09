الرئاسة اللبنانية ترد على تقرير حول "توبيخ" عون لحسان دياب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفت الرئاسة اللبنانية ما نشره موقع "Lebanon Debate" حول توبيخ الرئيس اللبناني ميشال عون لرئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، بسبب "خطأ" ارتكبه.

ونشر الموقع خبرا بعنوان "عون يوبخ دياب"، وأشار الخبر إلى أن الرئيس اللبناني أعرب عن انزعاجه مما قاله دياب مؤخرا رغم توضيج الأخير لموقفه.

ونشرت الرئاسة اللبنانية ردا الخميس على هذا التقرير قالت فيه: "نفى مكتب الاعلام في الرئاسة ما نشره "ليبانون ديبايت" من توصيف مرفوض عن اللقاء الذي عقد امس بين الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب".

نفى مكتب الاعلام في الرئاسة ما نشره "ليبانون ديبايت" من توصيف مرفوض عن اللقاء الذي عقد امس بين الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب والذي يهدف الى الاساءة الى العلاقة المتينة بين الرئيسين القائمة على التعاون الدائم وعلى التنسيق الكامل في كل ما يتصل بالشؤون الوطنية والوزارية

ورأت الرئاسة اللبنانية أن التقرير يهدف إلى "الاساءة الى العلاقة المتينة بين الرئيسين القائمة على التعاون الدائم وعلى التنسيق الكامل في كل ما يتصل بالشؤون الوطنية والوزارية".

وكان قد أكد دياب أثناء لقائه عددا من سفراء بلاده أن الوضع في لبنان على وشك أن يشهد "انفجارا اجتماعيا" مستغيثا ومطالبا الدول بإنقاذ البلاد من "الزوال".