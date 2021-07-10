أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة تهريب أسلحة من لبنان هي الأكبر منذ سنوات مكونة من 43 قطعة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي أدرعي: "إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان ضبط 43 قطعة سلاح في منطقة الغجر حيث رصدت استطلاعات جيش الدفاع الليلة الماضية مشتبه فيهم ينقلون حقائب من لبنان الى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة قرية الغجر وذلك من خلال وسائل علنية وخفية في المنطقة".

إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان هي الأكبر منذ سنوات: ضبط 43 قطعة سلاح في منطقة الغجر https://t.co/pD5iXryVhr

وأضاف أدرعي قائلا إن هذه العملية هي الأكبر على صعيد تهريب الأسلحة منذ سنوات دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل عنها.

ورأى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن هناك إمكانية بأن يكون حزب الله بدعم عملية التهريب وأشار إلى أن الشرطة الإسرائيلي تحقق مع المتورطين في عملية التهريب.