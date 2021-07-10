فيديو

إسرائيل تعلن إحباط عملية تهريب أسلحة من لبنان: الأكبر منذ سنوات وربما دعمها حزب الله

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
إسرائيل تعلن إحباط عملية تهريب أسلحة من لبنان: الأكبر منذ سنوات وربما دعمها حزب الله
Credit: Uriel Sinai / Stringer

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة تهريب أسلحة من لبنان هي الأكبر منذ سنوات مكونة من 43 قطعة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي أدرعي: "إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان ضبط 43 قطعة سلاح في منطقة الغجر حيث رصدت استطلاعات جيش الدفاع الليلة الماضية مشتبه فيهم ينقلون حقائب من لبنان الى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة قرية الغجر وذلك من خلال وسائل علنية وخفية في المنطقة".

وأضاف أدرعي قائلا إن هذه العملية هي الأكبر على صعيد تهريب الأسلحة منذ سنوات دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل عنها.

ورأى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن هناك إمكانية بأن يكون حزب الله بدعم عملية التهريب وأشار إلى أن الشرطة الإسرائيلي تحقق مع المتورطين في عملية التهريب.

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.