العاهل الأردني يتلقى اتصالا من الرئيس الإسرائيلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، السبت، اتصالا هاتفيًا من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وحسب بترا، أكد العاهل الأردني خلاله اتصاله مع الرئيس الإسرائيلي، "أهمية العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

وشدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة من أجل التوصل لهذا الحل بالنسبة للقضية الفلسطينية، باعتباره "سبيلا وحيدًا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة".

ويوم الخميس، التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، على الجانب الأردني من جسر الملك حسين، وناقشا تعزيز العلاقات بين البلدين والوضع في الأراضي الفلسطينية.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأرنية، إن المملكة توصلت لاتفاق لشراء 50 مليون متر مكعب من المياه من إسرائيل، إضافة إلى استكمال اتفاق ضمن بروتوكول باريس الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في 1994، سيرتفع بموجبه سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية.