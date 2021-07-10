السعودية.. المحكمة العُليا تحدد أول أيام عيد الأضحى ووقفة عرفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن الأحد سيكون أول أيام شهر ذي الحجة والذي يأتي عيد الأضحى المبارك في العاشر منه.

وأعلنت المحكمة العليا في المملكة الجمعة "عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الجمعة، ويوم غدٍ السبت هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، وبعد غدٍ الأحد هو الأول من شهر ذي الحجة".

ومع تحديد الأحد أول شهر ذي الحجة سيكون الثلاثاء الموافق 20 يوليو/تموز أول أيام عيد الأضحى في حين سيكون يوم 19 من الشهر نفسه يوم وقفة عرفة.

ويحتفل المسلمون بعيد الأضحى ويزورون البيت الحرام في مكة لأداء فريضة الحج وسكون هذا العام مختلفا بعد الإجراءات والضوابط التي اتخذت العام لمنع تفشي فيروس كورونا.