العراق: لم نحصل على إجابة من إيران وتركيا بشأن تقاسم المياه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، الأحد، بأن بلاده تحدثت "مع إيران وتركيا للاتفاق على بروتوكول تقاسم المياه، إلا إننا لم نحصل على إجابة حتى الآن".

وأضاف الحمداني، في تصريح لـ"العراقية الإخبارية" نقلته ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أنه "لا يمكن أن تبقى الأمور بدون اتفاق بشأن الاطلاقات المائية". وذكر الوزير العراقي أن "الاطلاقات المائية من إيران بلغت صفرا".

وتابع بالقول إن "الأزمة ستتفاقم في محافظة ديالى إذا استمرت إيران بقطع المياه عن أنهر سيروان والكارون والكرخة"، مشيراً إلى "اللجوء للمجتمع الدولي من أجل تقاسم الضرر وإطلاق حصة العراق المائية حسب المواثيق الدولية".

وأكد على ضرورة "اتخاذ حلول لتخفيف الضرر في ديالى بسبب شح المياه"، لكنه أضاف أن "الخزين المائي جيد لتأمين الخطة الصيفية والشتوية ومياه الشرب".