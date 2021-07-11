دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – غادر سلطان عُمان، هيثم بن طارق، السلطنة، الأحد، متجها إلى مدينة نيوم السعودية حيث يجري زيارة مدتها يومان يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية.

وقالت الوكالة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "محفوفًا برعاية الله وحفظه ودعاء أبناء شعبه الوفي غادر البلاد صباح اليوم حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه / متوجهًا إلى مدينة "نيوم" بالمملكة العربيَّة السعوديَّة الشقيقة في زيارة "دولة"".

ومن المقرر أن تستغرق الزيارة يومين سيلتقي خلالها سلطان عُمان بالملك سلمان، وفق ما ذكرته الوكالة الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن الزيارة تأتي "تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخيَّة بين السلطنة والمملكة العربيَّة السعوديَّة، وانطلاقًا من حرص قيادتي البلدين الشقيقين على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع بينهما" وتلبية لدعوة العاهل السعودي لسطان عُمان، وفقا للوكالة.

يذكر أن هذه الزيارة هي الخارجية الأولى للسلطان هيثم بن طارق منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد خلفا للسلطان قابوس بن سعيد في 11 يناير/كانون ثاني من عام 2020.