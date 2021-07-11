دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تبادل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وسلطان عُمان هيثم بن طارق، الأحد، تسليم قلادة الملك عبدالعزيز ووسام آل سعيد، عندما استقبل الملك سلمان سُلطان عُمان الذي توجه للمملكة في أول زيارة خارجية له منذ توليه الحكم.

وقدّم الملك سلمان، قلادة الملك عبدالعزيز للسلطان هيثم، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فيما قدم سلطان عمان وسام آل سعيد الذي يعد أرفع الأوسمة العمانية للعاهل السعودي، ثم شهد الزعيمان، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني.

ووفقا لنظام الأوسمة السعودية، تعتبر قلادة الملك عبد العزيز إحدى أعلى الأوسمة السعودية، مثل "قلادة بدر الكبرى" ولا تمنحان إلا تكريماً للملوك ورؤساء الدول، ويحملهما ملك المملكة العربية السعودية تبعًا لمبايعته ملكًا.

ويعد وسام آل سعيد أرفع الأوسمة العمانية، وقد حدد المرسوم السلطاني رقم ٧ لسنة ٢٠١١ أن الأوسمة تمنح بأمر من السلطان، وتصدر وسام آل سعيد ترتب الأوسمة المدنية، ونص المرسوم على أن يبقى الوسام وبراءته ملكا لمن منح له، وتنتقل ملكيته للورثة دون أن يكون لهم الحق في حمله، ويحظر التصرف في الوسام، كما لا يجوز الحجز عليه.