دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن إطلاق البطاقة الذكية للحجاج هذا العام والتي ستسهل عملية معرفة التاريخ الصحي للحاج وستُستخدم بدلا من بطاقة الصرافة في مجال شراء الحاجيات خلال موسم الحج.

وقال المتحدث باسم وزارة الحج السعودية إن تطبيق البطاقة الذكية سيتم بشكل كامل بنهاية هذا العام وأشار إلى أنها تحتوي على جميع المعلومات الشخصية الخاصة بالحاج.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة قائلا إن البطاقة الذكية ستساهم بعميلة تسهيل معرفة التاريخ الصحي لللحاج في خال وجود أي استجابة لعارض صحي وأوضح أن بمجرد مسح شيفرة البطاقة سيستطيع العامل الصحي معرفة التاريخ الطبي للحاج بسرعة.

وأكد المتحدث باسم الحج السعودية أن البطاقة يمكن أن تستخدم في شراء الحاجيات من مأكولات ومشروبات خلال موسم الحج بدلا من بطاقة الصراف.