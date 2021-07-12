دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، التهنئة إلى الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحاق هرتسوغ، على توليه منصبه، وذلك خلال اتصال هاتفي، الاثنين.

وقال أردوغان في الاتصال مع نظيره الإسرائيلي إن "العلاقات التركية الإسرائيلية لها أهمية كبيرة لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأضاف أردوغان أن "تركيا وإسرائيل لديهما إمكانات كبيرة في مختلف المجالات لاسيما في الطاقة والسياحة والتكنولوجيا"، بحسب الأناضول.

وأكد الرئيس التركي أن "المجتمع الدولي ينشد الوصول إلى حل دائم وشامل على أساس حل دولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في إطار قرارات الأمم المتحدة".

وقال أردوغان إن "أي خطوات إيجابية سيتم اتخاذها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ستسهم أيضا في سير العلاقات التركية الإسرائيلية بمنحى إيجابي".