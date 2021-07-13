دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، الذراع التنظيمي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، عن تسجيل نمو كبير في عدد المعاملات والتصاريح وإقامات العمل بالنصف الأول من 2021، وإنجاز أكثر من 27 ألف معاملة تشتمل على خدمات الترخيص التجاري والهندسي.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة تراخيص عبدالله بالهول إن "مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ضمن رؤيتها لتعزيز مكانة دبي كمركز رائد مستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي، تعمل على تبني ثقافة التميز لضمان سعادة وولاء المتعاملين، عبر تحفيز مبادرات التحسين المستمر على الخدمات التي تقدمها بما يواكب التوجهات الحكومية".

وأشار إلى نمو نسبة المعاملات المنجزة خلال النصف الأول من العام الجاري بحوالي 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ إجمالي عدد المعاملات التي تقدم بها متعاملي "تراخيص" من الأفراد والشركات خلال النصف الأول من 2021 نحو 27,687 معاملة، مقارنة بإجمالي 22,872 معاملة لخدمات الترخيص التجاري والهندسي خلال الفترة نفسها من 2020.

وأضاف أن "نمو عدد المعاملات والتصاريح قد صاحبه بالتوازي نمو في عدد إقامات العمل التي منحتها تراخيص لموظفي الشركات المرخصة بنظام المناطق الحرة، بزيادة بلغت 27% في النصف الأول من 2021 مقارنة بالفترة نفسها من 2020". وتابع بالقول إن إدارة الترخيص التجاري شهدت زيادة بنسبة 17% في النصف الأول من 2021.

وأوضح أن دائرة تراخيص "منحت العديد من التسهيلات للتجار والمستثمرين في المناطق الحرة التي تدخل ضمن نطاق إشرافها، منها إعفاء المتعاملين من الرسوم المتأخرة بشأن تجديد أو إلغاء رخص المنطقة الحرة الصادرة من خلالها، وإعفاء المتعاملين من رسوم التسجيل لمرة واحدة بالنسبة لرخص المناطق الحرة وذلك استكمالاً لما تقدمه دبي من مقومات التحفيز الرامية إلى ضمان استمرارية الأعمال واستدامتها، وتخفيف الأعباء على الشركات والمستثمرين".