متابعة لـ"بيان العُلا".. الاجتماع الرابع بين السعودية وقطر في الدوحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عقدت لجنة المتابعة القطرية-السعودية اجتماعها الرابع، الإثنين، لمناقشة تطورات تطبيق بنود المصالحة التي اتفق عليها البلدان في "قمة العُلا".

وقالت الخارجية القطرية عبر موقعها الرسمي: "عقدت لجنة المتابعة القطرية السعودية، اليوم، اجتماعها الرابع بديوان عام وزارة الخارجية القطرية".

وأضافت الوزارة قائلة إن المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية، علي بن فهد الهاجري، ترأس الاجتماع من جانب الدوحة، أما وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاسياسية والاقتصادية، عيد بن محمد الثقفي، فقام بالدور نفسه من الجانب السعودي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي إنفاذا لإرادة القيادتين السعودية والقطرية في إطار بيان العُلا، لافتة إلى أن ذلك يعزز العلاقات الأخوية بين الرياض والدوجة.

يذكر أن بيان العُلا كان قد وضع أسس المصالحة الخليجية بين قطر منجهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.