دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، أن من الوهم الظن بأن التقارب بين المملكة وسلطنة عُمان ضد التحالف بين الإمارات والسعودية.

وقال الحمد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "من يظن أن التقارب السعودي العماني هو ضد التحالف السعودي الإماراتي فهو واهم..عمان والإمارات عينان في رأس سعودية واحدة"، حسب قوله.

وأضاف الأكاديمي السعودي قائلا: "لا تدعوا للمرجفين فرجة ينفذون منها، وخاصة إخوان السوء، وذوي المصلحة ممن تعرفون"، على حد تعبيره.

من يظن أن التقارب السعودي العماني هو ضد التحالف السعودي الإماراتي فهو واهم..عمان والإمارات عينان في رأس سعودية واحدة..لا تدعوا للمرجفين فرجة ينفذون منها، وخاصة إخوان السوء، وذوي المصلحة ممن تعرفون..

وفسر بعض المغردين التقارب السعودية-العُماني، الذي تزامن مع خلاف بين الرياض وأبوظبي في تحالف "أوبك +"، على أنه بديل للتحالف بين السعودية والإمارات.

وكان قد اختتم سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الإثنين، زيارة استغرقت يومين إلى مدينة نيوم في السعودية، حيث التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، وقد استعرض الجانبان "آفاق التعاون المشترك وسُبل تطويره في مختلف المجالات"، وفقا لوكالة الأنباء العُمانية الرسمية.

ووقعت السعودية وعُمان على مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس تنسيق بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية ووجها الجهات المعنية بالإسراع في افتتاح الطريق البري الواصل بين المملكة والسلطنة، وفقا للوكالة.

وأبرم الجانبان مذكرات تفاهم في المجالات كافة وأكدا عزمهما "رفع وتيرة" التعاون الاقتصادي بينهما للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تحقّق طموحات الشعبين وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040، وفقا للوكالة العُمانية.