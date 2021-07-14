محمد بن راشد يفتتح منظومة "درون بوكس" لإطلاق طائرات دون طيار في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دشن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأربعاء، منظومة درون بوكس، وهي عبارة عن منصة لإطلاق الطائرات المؤتمتة من دون طيار في الإمارة.

وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه في تويتر، أنه سيتم إطلاق المشروع في معرض "اكسبو 2020 دبي"، وذلك بعد زيارته مقر القيادة العامة لشرطة دبي.

خلال زيارتي اليوم لمقر القيادة العامة لشرطة دبي .. دشنت اليوم منصة Drone Box .. وهي عبارة عن منصات لاطلاق الطائرات بدون طيار موزعة في الإمارة لخفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية من ٤.٤ دقيقة إلى دقيقة واحدة فقط .. وسيتم إطلاق الخدمة خلال إكسبو القادم بإذن الله.. https://t.co/yV5Y0zeqYr

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، سيتم تغطية إمارة دبي بالكامل بمنظومة Drone Box في 2025.

وتهدف المنظومة إلى خفض معدل زمن الاستجابة للحالات الطارئة جدًا من 4.4 دقائق إلى دقيقة واحدة فقط خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى المساهمة في الكشف عن الجريمة.

كما تفقد الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته مقر قيادة شرطة دبي، مركز القيادة والسيطرة حيث استمع لشرح حول النظام الآلي المعني بتحقيق سرعة الاستجابة للبلاغات.

ويعتمد النظام الآلي على أنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال تحليل كافة المعطيات وارسال نتائج التحليل بشكل تلقائي إلى الدوريات الامنية لتغيير منطقة تمركزها وفحص متطلباتها الأمنية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن هذا النظام ساهم في تقليل زمن الاستجابة من 6 دقائق و46 ثانية إلى أقل من 3 دقائق في فترة زمنية قياسية، إضافة قدرة النظام على توقّع الجرائم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بتحليل المعطيات والأرقام وإعطاء نتائج تكاد تطابق الواقع.