سعوديون يحتفون بالجندية عبير الراشد: "بأمثالك نفخر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتفى العديد من السعوديين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالجندية عبير الراشد، التي أفادت وسائل إعلام سعودية بينها قناة "الإخبارية" الرسمية، بأنها أول امرأة تقدم مؤتمر قوات أمن الحج.

وأعرب العديد من المغردين السعوديين عن فخرهم بعبير الراشد وأدائها ولغتها، ووصف آخرون تقديمها لمؤتمر أمن الحج بأنه "خطوة نوعية" و"مجال جديد للمرأة السعودية"، معتبرين أن "نجاحات المرأة السعودية تتوالى".

فيديو | الجندي "عبير الراشد" تقدم لأول مرة مؤتمر قوات أمن #الحج لاستعراض الخطط الأمنية والمرورية #نشرة_النهار #الإخبارية https://t.co/cxHjpOtedF

بنت من بلدي بامثالك نفخر عبير الراشد تقدم الموتمر الصحفي للحج https://t.co/USdwYXtwkc

الجندية عبير الراشد تقدم المؤتمر الصحفي لقيادات أمن #الحج , حضور وثقة وأداء قوي لابنة الوطن أسأل الله لها التوفيق والنجاح 💚🇸🇦💚 https://t.co/ZFisVA1vMZ

الجندية "عبير الراشد" تقدم لأول مرة مؤتمر قوات أمن #الحج لاستعراض الخطط الأمنية والمرورية 🇸🇦💚 كم أشعر بالفخر والسعادة حين أشاهد هذه النماذج الوطنية الطموحة للمرأة السعودية .. وعقبال أراها وأمثالها في مراتب عليا كفريق .. لواء💚 #السعودية #الإخبارية https://t.co/Jfy8HM2U3x

"تتوالى نجاحات المرأة السعودية" #عبير_الراشد #حج_١٤٤٢هـ https://t.co/EObCYYuiUA

الجندية السعودية عبير الراشد تقدم المؤتمر الصحافي لقادة قوات أمن الحج. أول حضور نسائي أمني في مؤتمرات الحج.. - وان حكى فيك حسادك ترى ماعلينا بهرج حسادك ابد انتي ما مثلك بهالدنيا بلد والله مامثلك بهالدنيا بلد 🇸🇦💚🇸🇦💚🇸🇦💚 https://t.co/HOP2zW6om9

الجندية #السعودية #عبير_الراشد تقدم المؤتمر الصحفي لقيادات أمن #الحج في اول حضور أمني نسائي في مؤتمرات الحج. خطوة نوعية ومجال جديد ل #المرأة_السعودية #تمكين_المرأة https://t.co/0oVFJPl8Ej

@alekhbariyatv ماشاء الله تبارك الله فخورون بالمواطنة المتميزة جندية الوطن وابنة الداخلية عبير الراشد. لغة عربية واضحة وثقة بالنفس واستعداد مثل بقية بنات الوطن وبنات وزارة الداخلية الذين يعملون ويبدعون في شتى المجالات وكافة القطاعات لتنظم للطبيبة والمعلمة والمحامية والمهندسة وكافة التخصصات

وأكدت قيادات قوات أمن الحج، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، على "جاهزيتها لتحقيق أمن الحجاج وسلامتهم خلال موسم حج هذا العام، وتوفير كامل الطاقات الآلية والبشرية أمام الحجاج ليتمكنوا من أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية كاملة محفوفة بالأمن والأمان والرحة والاستقرار والسلامة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكانت السلطات السعودي قد أعلنت عن قصر حج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة، للعام الثاني على التوالي، وحددت عدد الحجاج بإجمالي 60 ألف شخص، بسبب استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا.