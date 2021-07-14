السعودية تدعو لإيجاد "آلية واضحة" لبدء التفاوض بين مصر وإثيوبيا والسودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت الحكومة السعودية إلى إيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا حول أزمة سد النهضة، وذلك عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الثلاثاء.

وقال وزير الإعلام السعودي بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد، في بيان، إن مجلس الوزراء "استعرض، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وجدد دعم المملكة ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة".

وأضاف أن مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي إلى "إيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا للخروج من هذه الأزمة بما يحقق مصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة برعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية".

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أكد في اجتماعه الأسبوع الماضي على "استمرار دعم المملكة ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة"، مشددًا على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من البلدين والعالم العربي والقارة الأفريقية.