دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- افتتحت الإمارات سفارتها في تل أبيب رسميًا، الأربعاء، بعد مرور أسبوعين من افتتاح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سفارة بلاده رسميًا في أبوظبي، خلال أول زيارة من نوعها للإمارات.

وشارك الرئيس الإسرائيل الجديد إسحاق هرتسوغ سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة في مراسم افتتاح السفارة الإماراتية وقص الشريط، وقال آل خاجة، عبر حسابه على تويتر، إنه "لشرف كبير افتتاح سفارة الإمارات العربية المتحدة في إسرائيل. وإن التزام الإمارات باتفاقية إبراهيم ثابت وصلب، وهو الآن ملموس هنا في تل أبيب".

لحظة تاريخية. عزف النشيد الإماراتي الوطني في قلب تل أبيب خلال حفل تدشين سفارة #الإمارات لدى #إسرائيل 🇮🇱🇦🇪 https://t.co/tLkj0wBCJW

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي افتتاح السفارة الإماراتية بأنه "يوم تاريخي". وقال لابيد، عبر حسابه على تويتر: "يوم تاريخي، علم الإمارات مرفوع على مبنى السفارة في تل أبيب. سنواصل توسيع دوائر السلام والتطبيع"، موجها التهنئة للسفير الإماراتي على "خطوة مهمة أخرى نحو مستقبل أفضل للمنطقة".

في الوقت نفسه، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر حسابها باللغة العربية على تويتر، على مراسم افتتاح السفارة الإماراتية، قائلة إنها "لحظات ستبقى محفورة في الذاكرة".

وأضافت الخارجية الإسرائيلية أن "حمائم السلام ماضية في مسيرتها، واليوم تم دق مسمار آخر في نعش إيران ووكلائها الذين ألحقوا الخراب والدمار في 4 دول عربية: العراق وسوريا ولبنان واليمن، مع تدشين السفارة الإماراتية في قلب تل أبيب".