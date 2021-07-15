دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"سحق أي تهديد" للدولة التركية من "أي مكان في العالم"، وذلك في كلمة له عشية الذكرى الخامسة لمحاولة الانقلاب العسكري ضد نظامه والتي وقعت في 15 يوليو/تموز عام 2016.

وقال أردوغان، في كلمة أمام كتلة حزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان، الأربعاء، إن بلاده "ستتعقب تنظيم غولن الإرهابي حتى آخر عنصر منتسب إليه"، في إشارة إلى رجل الدين التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

وأضاف أردوغان: "لن نسمح لأي كان باستغلال الشعب التركي تحت عباءة الدين"، وتابع بالقول إن "كفاحنا ضد عناصر تنظيم غولن الإرهابي مستمر في داخل البلاد وخارجها"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأكد أردوغان أن "أي تهديد يطال الدولة التركية من أي مكان في العالم سيتم سحقه سواء أكان عن طريق منظمات إرهابية أو عبر المكائد". وأشار إلى انتهاء أعمال بناء متحف بالقرب من المجمع الرئاسي في أنقرة عن المحاولة الانقلابية.