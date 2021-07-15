في الذكرى الخامسة لمحاولة الإطاحة بأردوغان.. نظرة على تاريخ الانقلابات العسكرية في تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه "لا صفح ولا تسامح مع من رفع السلاح"، في تصريحات أدلى بها لدى افتتاحه متحف يخلد ذكرى محاولة الانقلاب على حكمه في 15 يوليو/ تموز 2016.

وأضاف أردوغان أن "متحف "الديمقراطية 15 تموز"، الذي يقع مقابل مجمع الرئاسة في أنقرة، سيخلد ذكرى الانقلاب الفاشل ويظهر صمود الشعب التركي".

وتابع أردوغان: "لن نغفر لكل من يحاول الانقلاب على الشرعية... فليشهد الله وليكن الشعب على ثقة بأنني ما كنت لأتردد لحظة في التقدم نحو الشهادة لو خرج الانقلابيون أمامنا في مرمرة أو إسطنبول ليلة محاولة الانقلاب".

وقال الرئيس التركي: "سنواصل الكفاح حتى تحييد ومعاقبة آخر عضو في تنظيم (عبدالله) غولن"، المتواجد في الولايات المتحدة، ويتهمه أردوغان بالوقوف وراء محاولة الإطاحة به.