دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء اللبناني المُكلف، سعد الحريري، اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة، بعد لقاء هو الثاني خلال 24 ساعة، مع الرئيس ميشال عون في قصر الرئاسة، الخميس.

وقال الحريري، في كلمة عقب لقائه عون: "موقف الرئيس عون ما اتغير، واضح ما هنقدر نتفق مع فخامة الرئيس".

وأضاف الحريري أنه اقترح على الرئيس اللبناني الحصول على مهلة للتفكير في التشكيلة التي قدمها إليه "فقال إنه احنا ما هنقدر نتوافق".

وأوضح الحريري: "أجرينا مشاورات في موضوع الحكومة وخلال الكلام كان هناك تعديلات يطلبها الرئيس واعتبرتها جوهرية في التشكيلة التي قدمتها. وتناقشنا في الأمور التي لها علاقة بالثقة، والواضح أن لا شيء تغير، ويبدو أننا لا نتفق مع الرئيس".

وكان سعد الحريري قد قدم تشكيلة وزارية من 24 وزيرًا إلى عون، الأربعاء، وطلب علنا ​​ردا رئاسيًا على الاقتراح بحلول ظهر الخميس.

ويشير اعتذار الحريري إلى استمرار حالة الجمود السياسي التي تشهدها البلاد منذ قرابة عام، تخللها خلافات مستمرة بين الحريري وعون المُكلف بتشكيل الحكومة منذ أكتوبر/تشرين الثاني.

وتضيف الأزمة السياسية إلى الإحباطات التي يواجهها المواطنون اللبنانيون الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية وكذلك المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت قبل عام، والذي أُلقي باللوم فيه على إهمال الحكومة، وأودى بحياة أكثر من 200 شخص.