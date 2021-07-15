مصدر لـCNN: عون يعتبر مقترح الحريري إيجابيًا.. وتشكيل الحكومة ممكن اليوم

بيروت، لبنان (CNN)-- صرح مصدر بالرئاسة اللبنانية، لشبكة CNN، الخميس، بأن الرئيس ميشال عون يعتبر التشكيل الحكومي المقترح من رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري "إيجابيًا"، في إشارة إلى انفراج محتمل لأزمة تشكيل الحكومة بعد ما يقرب من عام من الجمود السياسي.

وكان سعد الحريري قد قدم تشكيلة وزارية من 24 وزيرا إلى عون، الأربعاء، وطلب علنا ​​ردا رئاسيًا على الاقتراح بحلول ظهر الخميس.

وقال المصدر إن الرئيس يراجع اقتراح الحريري "بطريقة مفصلة" وكانت المراجعة "إيجابية". وردا على سؤال حول إمكانية تشكيل الحكومة اليوم الخميس، قال المصدر: "هذا ممكن".

ويتعرض عون، الذي رفض خيارات سابقة للحريري خلال الأشهر التسعة الماضية، لضغوط دولية وداخلية متزايدة لقبول تشكيل الحكومة. وأدى الجمود إلى تفاقم الكساد الاقتصادي في لبنان وإلى تدهور سريع في البنية التحتية للبلاد، حيث تجاوز انقطاع التيار الكهربائي في بعض الأحيان 22 ساعة في اليوم.

وتضيف الأزمة السياسية إلى الإحباطات التي يواجهها المواطنون اللبنانيون الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية وكذلك المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت قبل عام، والذي أُلقي باللوم فيه على إهمال الحكومة، وأودى بحياة أكثر من 200 شخص.