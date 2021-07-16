دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن السلطات العراقية ألقت القبض على من قتلوا الباحث هشام الهاشمي الخبير في شؤون الأمن والجماعات المسلحة.

وكتب الكاظمي، في حسابه عبر تويتر: "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء".

وأكد الكاظمي أن "من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق".

وفي 6 يوليو/ تموز 2020، أطلق مسلحون النار على الهاشمي أمام منزله في العاصمة العراقية بغداد.

وكان الهاشمي (47 عامًا) من أبرز الخبراء العراقيين المتابعين لأمور الجماعات المتشددة، وله كتابات هامة عن المجموعات المتصلة بتنظيم القاعدة وزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.