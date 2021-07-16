اشتباكات بين محتجين والجيش اللبناني في طرابلس.. وإصابة 10 جنود

بعد اعتذار الحريري.. لبنان يدخل في نفق مظلم وانهيار غير مسبوق لليرة

بيروت، لبنان (CNN)-- أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، إصابة عشرة جنود لبنانيين أُصيبوا في اشتباكات مع محتجين في منطقة جبل محسن شمال مدينة طرابلس.

وقال الجيش، في حسابه عبر تويتر، إن الجنود أُصيبوا بعد أن رشقهم المحتجون بالحجارة.

وأضاف الصليب الأحمر اللبناني إن 19 جريحًا في الاشتباكات نُقلوا إلى مستشفيات المنطقة.

ونزل أنصار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إلى الشوارع، بعد أن أعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة لفشله في الوصول إلى اتفاق بشأنها مع الرئيس اللبناني ميشال عون.

وكان هناك إغلاق للطرق السريعة الرئيسية وسط اشتباكات مع القوى الأمنية في العاصمة بيروت. وفي مدينة صور الجنوبية، قام بعض الشباب بتخريب المطاعم والمقاهي وطرد الزبائن، بحسب وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية.