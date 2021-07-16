أمريكا تعلق على الوضع في لبنان وتوجه رسالة حازمة للأطراف المعنية

بعد اعتذار الحريري.. لبنان يدخل في نفق مظلم وانهيار غير مسبوق لليرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، جميع الأطراف المعنية في لبنان بتشكيل حكومة قادرة على إجراء إصلاحات على الفور.

وقال بلينكن في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "نحن محبطون جراء التطورات في لبنان ونشعر بخيبة الأمل بسبب تضييع الأشهر التسعة الماضية من جانب القادة السياسيين".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "يجب أن تعمل جميع الأطراف المعنية على وجه السرعة على تشكيل حكومة قادرة على إجراء إصلاحات فورية"، حسب قوله.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، الخميس، اعتذاره عن تشكيل حكومة بعد عدم اتفاقه مع الرئيس اللبناني ميشال عون الذي طلب إجراء "بعض التعديلات"، ما أدى لتفاقم الوضع الاقتصادي في لبنان وانهيار العملة المحلية بوتيرة متسارعة.

ويعيش لبنان منذ 9 أشهر بلا حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب التي تحولت إلى حكومة تصريف أعمال غير قادرة على تغيير الواقع الاقتصادي المفزع في البلاد.