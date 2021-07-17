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أدرعي يرد على تغريدة لفيصل القاسم حول دور حزب الله في لبنان: يلعب لمصلحة أسياده

الشرق الأوسط
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أدرعي يرد على تغريدة لفيصل القاسم حول دور حزب الله في لبنان: يلعب لمصلحة أسياده
Credit: MAHMOUD ZAYAT / Stringer

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – راى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، أن حزب الله لا يكترث بمعاناة لبنان الاقتصادية مشيرا إلى أنه ينفذ ما يطلبه منه "أسياده" (إيران) في هذا البلد.

ورد أدرعي على تغريدة للإعلامي السوري فيصل القاسم، قائلا: "حزب الله لا تهمه أيضًا كارثة لبنان المستقبلية المتمثلة بالقنبلة الموقوتة التي زرعها بين بيوت الناس داخل القرى والبلدات والمدن".

وأضاف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قائلا: "حزب الله يستخدم لبنان واللبنانيين أداة يلعب بهم لمصلحته ومصلحة أسياده...وما هي قصة مدرسة عبا في النبطية الا نموذجًا مصغرًا لهذا الواقع الحزين"، على حد تعبيره.

وكان قد قال القاسم في تغريدته: "هل يشعر حزب الله بكارثة لبنان الحالية، أم إن وضع لبنان لا يهمه مطلقاً، بدليل أن الضاحية الجنوبية معقل الحزب في لبنان تعيش حياة طبيعية ولا ينقصها لا الدولارات ولا الكهرباء ولا الوقود. هل تذكرون عندما قال نصرالله: "نحن لدنيا المال الشريف".. يعني انتم اللبنانيين اقلعوا شوككم بأيديكم".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي قبل أيام عن رصده مستودعا لتخزين أسلحة حزب الله في مدرسة "عبا" في منطقة النبطية في لبنان.

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