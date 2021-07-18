الجزائر تستدعي سفيرها لدى المغرب بعد تصريحات "خطيرة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استدعت الجزائر "فورًا" سفيرها لدى المغرب، الأحد، حسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الخارجية الجزائرية إن الخطوة تأتي بعد تجاهل الرباط لطلب الجزائر بتوضيح "موقفها النهائي من الوضع بالغ الخطورة الناجم عن التصريحات المرفوضة لسفيرها بنيويورك".

وأضافت الخارجية الجزائرية أنه "نظرًا لغياب أي صدى إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، فقد تقرر اليوم استدعاء سفير الجزائر بالرباط، فورًا، للتشاور، كما لا يُستبعد اتخاذ إجراءات أخرى، حسب التطور الذي تشهده هذه القضية".

كان السفير المغربي في الأمم المتحدة، عمر هلال، دعا قبل نحو أسبوع إلى "استقلال شعب منطقة القبائل" في الجزائر على هامش اجتماع لمجموعة دول عدم الانحياز.

وتعرف "الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل" أو اختصارًا باسم "ماك". وهي حركة أمازيغية تأسست في 2002، وتطالب باستقلال منطقة القبائل في شرق الجزائر.