دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقربون من الحكومة السورية صورا للرئيس السوري بشار الأسد وعائلته وهم يتناولون شاورما في أحد مطاعم مدينة دمشق بعد أدائه القسم الرئاسي للمرة الرابعة.

وظهر الأسد برفقة زوجته، أسماء، وأبنائه الثلاثة وهم يتانولون ساندويشات الشاورما، وقال مغردون إن الصور التقطت في منطقة الميدان في العاصمة السورية دمشق.

وتباينت ردود الأفعال بين من هاجم الأسد وعائلته معتبرا إياه مجرما في حين أيده آخرون وعبروا عن ثقتهم به.

The whole #Assad family went out for a shawerma trip in Midan district. https://t.co/OeoSi22IGO

وكان قد أدى الرئيس السوري الفسم للولاية الرابغة على التوالي بغد فوزه بالانتخابات الرئاسية الني تحخصل فيها على أكثر من 95%.