إصابة 20 شخصًا في اشتباكات وسط احتفالات الفلسطينيين بالهدنة في المسجد الأقصى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه الأردن مذكرة احتجاج رسمية طالب فيها إسرائيل بوقف "انتهاكاتها واستفزازاتها" واحترام الوضع القائم في المسجد الأقصى، وذلك على خلفية اقتحام عدد من الإسرائيليين الموقع الإسلامي المقدس الأحد.

ونشرت الخارجية الأردنية بيانا تلقت CNN نسخة منه، قال فيه الناطق الرسمي باسمها، ضيف الله الفايز: "إن التصرفات الإسرائيلية بحق المسجد مرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكاً للوضع القائم التاريخي والقانوني وللقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقيةط، حسب قوله.

وأعربت عمان عن إدانتها لما وصفتها باستمرار "الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وآخرها السماح اليوم باقتحامات المتطرفين للمسجد وبأعداد كبيرة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية والاعتداء على المصلين"، وفق البيان.

وكشف الناطق باسم الخارجية الأردنية أن الوزارة وجهت مذكرة احتجاج رسمية، الأحد، "طالبت فيها إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام حرمة المسجد وحرية المصلين وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية"، على حد تعبيره.

وأضاف الفايز قائلا: "المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه"، حسب قوله.