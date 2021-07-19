دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دان الرئيس العراقي، برهم صالح، التفجير الذي استهدف مدينة الصدر قبل يوم العيد، مشيرا إلى أن الحل يكمن باقتلاع الإرهاب.

وقال صالح عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "في جريمة بشعة وقسوةٌ قل مثيلها، يستهدفون أهلنا المدنيين في مدينة الصدر عشية العيد. لا يرتضون للشعب ان يهنأ ولو لحظة بالأمن والفرح"، حسب قوله.

وأضاف الرئيس العراقي في التغريدة نفسها: "لن يهدأ لنا بال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد الجبان من جذوره، ويقيناً أن إرادة العراقيين عصية على إجرامهم ونذالتهم. الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى"، على حد تعبيره.

وذكرت خلية الإعلام الأمني عبر صفحتها على موقع تويتر أن انفجارا استهدف سوق الوحيلات بمدينة الصدر عبر عبوة ناسفة محلية الصنع واصفة الهجوم بـ"الإرهابي".

وأشارت الخلية إلى أن عددا من القتلى والجرحى وقع جراء الانفجار، وأضافت في تغريدة لاحقة: "القائد العام للقوات المسلحة يأمر بإيداع امر الفوج الأول في اللواء الرابع بالشرطة الاتحادية التوقيف امر القوة الماسكة للأرض في مكان الانفجار الذي حصل في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، ويوجه بفتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات الحادث"، وفقا للتغريدة.

وقالت وسائل إعلام محلية أن عدد القتلى جراء الانفجار بلغ 19 شخصا في حصيلة قابلة للزيادة، مع غياب التأكيدات الرسمية حول عدد الضحايا حتى اللحظة.