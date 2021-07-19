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أفيخاي أدرعي يغرد عن يوم عرفة و"التشابه والتزامن بأعياد البشر"

الشرق الأوسط
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صورة ارشيفية تعبيرية لرجل يصعد عبر ممر لقمة جبل عرفات
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي تغريدات بمناسبة يوم عرفة، ألقى فيها الضوء على التشابه بين أعياد البشر.

وقال أدرعي: "من رسائل الله الواحد الأحد التشابه والتزامن في أعياد البشر، لا سيما اليهود والمسلمون، فمع انتهاء الصيام اليهودي بمناسبة ذكرى خراب الهيكل المقدس، يبدأ المسلمون صيام عرفة.. ما أعظم حكمته وأساليبه للجمع بين البشر فهل يتعظ منها الإنسان؟".

وفي تغريدة منفصلة قال أدرعي: " اليوم هو يوم عرفة، الحَجّ الأكبر لدى الأخوة المسلمين حيث تُغفَر فيه الذنوب والخطايا، وتُعتَق فيه الرِّقاب من النار، وأيضًا يوم النَّحر؛ لقَوْل النبيّ عليه السلام: {إنَّ أعظمَ الأيَّامِ عندَ اللَّهِ تبارَكَ وتعالَى يومُ النَّحرِ ثمَّ يومُ القُرِّ}".

وأضاف: "لحجاج بيت الله نتمنى لكم حجًا مقبولًا، ولكافة المحتفلين صلاةً مستجابة وذنبًا مغفورًا ولكل الخصوم عسى أن يحل عليكم سلامًا وخيرًا ومعرفةً فمن غير الانفتاح لا يمكن التلاقي وبالتالي التعايش فهذا مطلب الله عز وجل".

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