محمد بن زايد يصل إلى الرياض.. وولي العهد السعودي باستقباله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، إلى المملكة العربية السعودية حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق له لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض، ورحب بضيوفه، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وقال ولي عهد أبوظبي بعد وصوله إلى السعودية: "سعدت اليوم بلقاء أخي محمد بن سلمان في الرياض"، وفقا لوام.

سعدت اليوم بلقاء أخي محمد بن سلمان في الرياض..بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة وتعاوننا الإستراتيجي .. الشراكة بين الإمارات والسعودية قوية ومستمرة لما فيه خير البلدين والمنطقة. https://t.co/yGcm6x6K8L

وأضاف الشيخ محمد بن زايد قائلا: "بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة وتعاوننا الإستراتيجي... الشراكة بين الإمارات والسعودية قوية ومستمرة لما فيه خير البلدين والمنطقة"، حسب قوله.

وكانت قد شهدت العلاقات بين الرياض وأبوظبي خلافا حول اتفاقية خفض الانتاج في تحالف "أوبك بلس" قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق رضيت به الأطراف كافة الأحد.