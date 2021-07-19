دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت زيارة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى السعودية، ردود فعل واسعة بين عدد من الإعلاميين والمغردين السعوديين والإماراتيين، والذين رحبوا بهذه الزيارة الإثنين.

ووصل الشيخ محمد بن زايد إلى الرياض حيث كان باستقباله ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الإثنين، وذلك بعد الخلاف النفطي الأخير بين الدولتين في "أوبك بلس".

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات سابقا والمستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة حاليا، أنور قرقاش، تعليقا على الزيارة: "تعزيز العلاقات الاستراتيجية وتكثيفها في صميم توجهات السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية الشقيقة هي الأصل والعمق والجوهر، وزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى الرياض ما هو إلا تجسيد مادي وملموس لهذه الحقيقة".

تعزيز العلاقات الاستراتيجية وتكثيفها في صميم توجهات السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية الشقيقة هي الأصل والعمق والجوهر، وزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى الرياض ما هو إلا تجسيد مادي وملموس لهذه الحقيقة. #السعودية_الامارات https://t.co/8nuC4k7A2z

من جانبه، نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر تضمنت صورا للشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان، مع علمي الإمارات والسعودية.

أما سفير السعودية لدى الإمارات، تركي الدخيل، فأعاد نشر تغريدات تضمنت صور اللقاء من وكالة الأنباء السعودية ووزارة الخارجية، في حين أقدم سفير الإمارات لدى الرياض، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، على نفس الخطوة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وعلق المغرد السعودي منذر آل الشيخ قائلا على الزيارة قائلا: "الحمدلله الذي جعل الزيارة في يوم عرفة يوم أذل مايكون فيه الشيطان ، اليوم نرى كل خبيث في أتعس وأذل حال يرى مكره يهد أمامه على يد هذين العظيمين ، فاللهم لك الحمد والمنة ونسألك اللهم أن تحفظهما بحفظك وتكبت عدوهما وكل من فيه شر"، حسب قوله.