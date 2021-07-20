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إطلاق قذيفتين من لبنان صوب إسرائيل أحدها سقط بمنطقة مفتوحة

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية لمدفعية إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية
Credit: JALAA MAREY/AFP via Getty Images

دبي، الإماتات العربية المتحدة (CNN)—قال أفيخاي ادرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي إن قذيفتين أطلقتا من لبنان استهدفت إسرائيل وأن أحدها سقط في منطقة مفتوحة.

جاء ذلك في تغريدة لأردعي صباح الثلاثاء على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "عاجل.. تفعيل الانذارات في منطقة الجليل الغربي بعد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من لبنان نحو إسرائيل حيث تم اعتراض احداها بينما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة. في هذه الساعة لا توجد اي تعليمات خاصة للجبهة الداخلية".

وفي تغريدة منفصلة لاحقة قال أدرعي: "عاجل مدفعية جيش الدفاع تقصف في منطقة جنوب لبنان ردًا على إطلاق القذيفتيْن الصاروخيتيْن من لبنان نحو إسرائيل".

ويشار إلى أن توقيت إطلاق القذيفتين يأتي في الوقت الذي يحتفل به المسلمون بأول أيام عيد الأضحى، الثلاثاء.

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