البنتاغون يعلن نقل عبداللطيف ناصر من غوانتانامو إلى المغرب

ما هي الأسباب والحقائق وراء بقاء معتقل "غوانتانامو" حتى اليوم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عن نقل عبداللطيف ناصر، أحد المحتجزين في سجن غوانتانامو إلى المغرب، وذلك من أصل 39 محتجزا موجودا هناك.

جاء ذلك في بيان ذكر فيه: "في عام 2016، قررت الإجراءات التي يقوم بها مجلس المراجعة الدورية (PRB) أن تطبيق قانون الاحتجاز الحربي بحقّ عبد اللطيف ناصر لم يعد ضروريا للحماية من استمرار توجيه تهديد كبير للأمن القومي للولايات المتحدة. ولذلك فقد أوصى المجلس وقتها بالسماح لناصر بالعودة إلى وطنه الأصلي المغرب، شريطة توفّر ضمانات الأمن والمعاملة الإنسانية. ولكن استكمال الخطوات اللازمة لتفعيل الإعادة لم يكن ممكنا في الفترة المتبقية من إدارة أوباما".

وأضاف البيان: "تم إنشاء عملية مجلس المراجعة الدورية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13567 الصادر في 7 آذار/مارس 2011. وهي متوافقة مع القسم 1023 من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2012. وقد صدّقت إدارة ترامب قرار المجلس في الأمر التنفيذي 13823 بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير 2018، ولكنها لم تستكمل عملية الإعادة إلى الوطن".

ولفت البيان إلى أن "لجنة مجلس المراجعة الدورية تتكون من مسؤولين مهنيين رفيعي المستوى من وزارات الدفاع والأمن الداخلي والعدل والخارجية، إلى جانب هيئة الأركان المشتركة ومكتب مدير المخابرات الوطنية".