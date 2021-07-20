دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قررت المملكة تمديد إقامات وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج البلاد في الدول التي تم تعليق السفر إليها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، الثلاثاء.

وتقرر تمديد الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج البلاد في الدول التي تم تعليق السفر معها حتى 31 أغسطس/آب من عام 2021.

وأعلنت السعودية أيضا تمديد تأشيرات الزيارة للمقيمين الموجودين في الدول التي تم تعليق السفر معها حتى التاريخ نفسه.

وجاء هذا القرار من وزير المالية في إطار الجهود الحكومية في السعودية للتعامل مع آثار وتبعات فيروس كورونا المستجد، وفقا ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وكشفت إدارة الجوازات في المملكة أن التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون حاجة المقيمين إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وفقا لواس.

يذكر أن السعودية كانت قد قررت تعليق السفر مع كل من الإمارات وإثيوبيا وأفغانستان وفيتنام في 3 يوليو/تموز الجاري.