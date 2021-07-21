تغريدة عن الحوثيين تشعل سجالا بين ضاحي خلفان وكاتبة سعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشعلت تغريدة لنائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، سجالا بينه وبين الكاتبة السعودية، وفاء الرشيد، الأربعاء، بسبب وصفه بعض الحوثيين المدنيين بـ"الإخوة".

وكتب خلفان تغريدة فجر الأربعاء قال فيها: "اليوم انا عندي حوثيين في دبي..اعاملهم كالاخوة"، لترد الرشيد على هذه التغريدة موجهة لوزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد، قائلة: "مدري وش يستفيد من هالتعليقات".

مدري وش يستفيد من هالتعليقات.. @ABZayed https://t.co/VDCEObCvPn

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي قائلا ردا على تغريدة الرشيد: "انا اتكلم عن ان الانسان عليه ان يكون محبا للإنسان...لا يعني ان الإرهابي من اي فئه مرحب فيه..مرحب في الإنسان الذي يفهم الانسانية"، ثم أضاف: "المشكلة يا دكتورة انه ليس كل من في تويتر يفهم.. ولذلك لا تطلبين مني افهم كل واحد"، على خد تعبيره.

وعلقت الكاتبة السعودي على رد المسؤول الأمني الإماراتي بالقول: "انت بس اللي تفهم الظاهر.. لاني انا ما فهمت من هذه الجملة الا استفزاز عابر للحدود للشعب السعودي... كله الذي يموت ابناؤه كل يوم على يد أخوتك الحوثيين... لا تحرث بالنار ودعونا نحن الشعوب نعيش بسلام، ولا تشمتوا الأعداء المتربصين فينا"، ورد خلفان قائلا: "ليس بالضرورة يا دكتورة ان يكون فهمي مثل فهمك يا عبقرية.. اعتبريني طال عمرك ما افهم... لكن ابقى رجل أدرك انه لا تزر وازرة وزر اخرى"، حسب قوله.

@Dhahi_Khalfan @ABZayed انت بس اللي تفهم الظاهر.. لاني انا ما فهمت من هذه الجملة الا استفزاز عابر للحدود للشعب #السعودي كله الذي يموت ابناؤه كل يوم على يد أخوتك #الحوثين .. لا تحرث بالنار ودعونا نحن الشعوب نعيش بسلام، ولا تشمتوا الأعداء المتربصين فينا..

وردت الرشيد على نائب رئيس شرطة دبي بالقول: "لن ارد عليك... لأني عندما اتحدث معك اتحدث بلا إسقاطات، هكذا تربينا وهكذا علمتنا مدارس السياسة سعادة الفريق"، وكتب خلفان: " لا أسقط حديثي على احد ..هذا اتهام غير مقبول منك"، حسب قوله.

@Dhahi_Khalfan @ABZayed لن ارد عليك... لأني عندما اتحدث معك اتحدث بلا إسقاطات، هكذا تربينا وهكذا علمتنا مدارس السياسة سعادة الفريق،.

وعاد وكتب نائب رئيس شرطة دبي تغريدة أخرى قال فيها: "حتى تفهم الدكتورة لازم أخبرها...عندما قامت الحرب على الحوثي اكتشفت ان عندي اربعين حوثيا..يعملون من سنوات قبل قيام الحرب...طلبت منهم ان يختاروا بين الرجوع لليمن او البقاء في عملهم ولهم منا كل تقدير...لانهم سنين وهم في الخدمة..فضلوا البقاء معنا.لم نرحلهم. .نعلم تماما انه لادخل لهم"، على حد تعبيره.

حتى تفهم الدكتورة لازم أخبرها...عندما قامت الحرب على الحوثي اكتشفت ان عندي اربعين حوثيا..يعملون من سنوات قبل قيام الحرب...طلبت منهم ان يختاروا بين الرجوع لليمن او البقاء في عملهم ولهم منا كل تقدير...لانهم سنين وهم في الخدمة..فضلوا البقاء معنا.لم نرحلهم. .نعلم تماما انه لادخل لهم

وأوضح خلفان أنه لا يتعامل مع المدني البريء مثلما يتعامل مع من وصفه بـ"الإرهابي" ثم كتب للرشيد: "هذه أخلاقي يا دكتورة واذا مزعجه لك...ما باليد حيلة"، حسب قوله.